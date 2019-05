Deutsche Bank: Kein Ende in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Talfahrt der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hält unvermindert an! Zu Beginn der Woche rutschte die Notierung nun sogar unter die letzte Unterstützung (Dezembertief 2018). Heute startete der DAX Konzern mit einer Kurslücke nach unten bei 6,53 Euro und rutschte im weiteren Verlauf gar bis auf 6,35 Euro ab, kann sich aktuell aber wieder etwas erholen und steht zur Stunde bei 6.45 Euro. Da sich auf der Unterseite keine Unterstützungslinien mehr finden, würden wir hier auf gar keinen Fall ins fallende Messer greifen. Solange nicht klare Tendenzen einer Bodenbildung /Trendumkehr erkennbar sind, halten wir deshalb "die Füße still" und bleiben an der Seitenlinie.

Deutsche Bank Tageschart

