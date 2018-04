Deutsche Bank: Kaum Handlungsspielraum

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Von dem überraschenden Wechsel an der Spitze hat die Aktie der DeutschenBank kaum profitiert. Das liegt auch daran, dass der Handlungsspielraumfür den neuen Chef Christian Sewing eher begrenzt ist. Unter John Cryanhat die Deutsche Bank durchaus Fortschritte gemacht. ZahlreicheAltlasten wurden abgearbeitet, und die operative Profitabilität hat sichzuletzt verbessert.Die Auswirkungen der US-Steuerreform, die diesen Effekt konterkarierthat, kann man Cryan wohl kaum anlasten. Aber die Fortschritte sind nichtschnell genug, die Wettbewerber im Spitzensegment der Bankenwelt sindeinfach schneller und damit auch deutlich profitabler. Gegen die Erosionder Deutschen Bank insbesondere bei der früheren Ertragsperle, demInvestmentbanking, hat Cryan kein Mittel gefunden.Nun wurde aber mit Christian Sewing ein ausgewiesener Privatbankerberufen, der mit dem Investmentbanking kaum Berührungspunkte hat. Daskönnte als Hinweis darauf verstanden werden, dass die Deutsche Bank dienächste Rolle rückwärts plant. Aber das ist wohl nicht der Fall, an denstrategischen Säulen, zu denen auch das Investmentbanking zählt, sollwohl nicht gerüttelt werden. Sewing soll den Umbau der Bank nurschneller vorantreiben.Schaut man sich die Entwicklung der letzten Jahre an, scheint das eineHerkulesaufgabe zu sein. Und die Aktionäre haben längst die Geduldverloren, wie der abgestürzte Aktienkurs zeigt. Ob Sewing in dieserGemengenlage der richtige Mann ist, bleibt zumindest fraglich. Um dereigentlich erholungsreifen Aktie kurzfristig positive Impulse zu geben,muss der neue Chef vermutlich eine wirklich überraschende Idee aus demHut zaubern, wie er den anhaltenden Bedeutungsverlust der Deutschen Bankendlich stoppen will.