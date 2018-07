Deutsche Bank: Die Kapitulation

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank ist zuletzt auf den tiefsten Stand seitJahrzehnten gefallen. Analysten haben den Titel aufgegeben. Ist geradedas eine Chance für die Wende? Mit den Geschäftszahlen kann die DeutscheBank schon seit längerem nicht mehr überzeugen. Und wenn es nicht läuft,dann bleiben weitere Unglücke oft nicht aus. Insofern war es fastfolgerichtig, dass die US-Tochter durch den Stresstest der US-Notenbankgefallen ist.Auch, wenn sich der hiesige Branchenprimus selbst Fortschritte inÜbersee attestiert, schürt das Ergebnis die ohnehin latente Sorge um dieStabilität der Deutschen Bank weiter. Die Analysten von Morgan Stanleyzeichnen in ihren aktuellen Studien denn auch ein tristes Bild. Daszweite Quartal dürfte branchenweit nicht besonders gut ausgefallen sein,und die Niedrigzinsphase in Europa wird vor dem Hintergrund des jüngstenRückgangs der langfristigen Marktzinsen noch länger belasten, als erhofft.Die Gewinnerwartungen sind daher im Rückwärtsgang, weswegen das Kurszielfür die Deutsche Bank von 10 auf 9 Euro gekappt wurde. Generell habendie Analysten die Aktie aufgrund der schwierigen Branchensituation undder hausgemachten Probleme aufgegeben. Die Hälfte der coverndenInstitute stuft die Aktie als Verkauf ein, nur etwas weniger sehen eineHalteposition. Dem steht eine einzige Kaufempfehlung gegenüber. Untersentimenttechnischen Gesichtspunkten ist das durchaus eine interessanteKonstellation, allerdings benötigt die Aktie zunächst einmal eineBodenbildung.In jüngster Zeit ist der Titel zumindest nicht mehr stärker gefallen,als der DAX, das stellt schon eine erste Verbesserung dar. Ein Boden istaber erst in Sicht, wenn die Marke von 10 Euro zurückerobert werdenkann. Bis zu diesem technischen Kaufsignal bleibt die Lage instabil.