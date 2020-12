Deutsche Bank: KEINE Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist weiterhin Vorsicht geboten! Nachdem die Aktie am 04.12.20 noch bei 9,83 Euro ein neues Zwischenhoch ansteuerte, geht es danach täglich nach unten.



Am heutigen Dienstag könnte somit die 7 (!) rote Kerze in Folge ausgebildet werden. Nach einer Eröffnung bei 8,79 Euro verliert der DAX Konzern bis auf 8,74 Euro und bewegt sich zur Stunde wieder auf Anfangskurs. Tendenzen einer Gegenbewegung oder gar Trendumkehr sind aktuell nicht erkennbar, weswegen wir (noch) vor Neuengagements Abstand nehmen würden.





Deutsche Bank Tageschart

Finanztrends Video zu Deutsche Bank





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.