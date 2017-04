Deutsche Bank: Jetzt ein Schnäppchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wie erwartet leidet die Aktie der Deutschen Bank in der Emissionsphase,das großvolumige Angebot drückt den Kurs. Doch das hiesigeSpitzeninstitut entledigt sich damit auch eines zentralen Problems, sodass bald die Bewertung in den Blickpunkt rücken könnte - aber nicht nurdie. Mit der Emission wird die Aktienzahl der Deutschen Bank um rund 50Prozent ausgeweitet. Das ist kein Pappenstiel, weswegen beimPlatzierungskurs mit 11,65 Euro auch ein großer Abschlag zum vorherigenKursniveau gewählt wurde. Und satte 30 Banken gehören laut Mitteilungvom 19. März zum Konsortium.Das Kuriose daran: Kaum eine Bank listet die Deutsche Bank alsKaufempfehlung, aktuell gibt es mit Lampe und equinet lediglich zweiBullen. Dem steht eine Vielzahl von Halten- und Verkaufempfehlungengegenüber. Eines der zentralen Argumente, das immer wieder gegen dieAktie angeführt wird, ist die schwache Eigenkapitalausstattung. Mit demAbschluss der Kapitalerhöhung dürfte die Deutsche Bank hier aber denBefreiungsschlag geschafft haben. Im Anschluss könnte daher der Blickwieder stärker auf die Bewertung gerichtet werden. Die Deutsche Banknotiert weit unter ihrem Buchwert und ist damit eigentlich ein Schnäppchen.Das allerdings nur, wenn mit der neuen Drei-Säulen-Strategie tatsächlichauch die Ertragskraft nachhaltig gesteigert werden kann. Im laufendenJahr wird der Umbau aber erst einmal Geld kosten, insgesamt wurdenRestrukturierungs- und Abfindungskosten in Höhe von 2 Mrd. Euroangekündigt. Die eigentliche Entscheidung steht bei der Deutschen Bankalso erst im nächsten Jahr an, wenn die Kostenbasis schon um 2 Mrd. Euroniedriger als im Jahr 2016 sein soll. Trotzdem könnte die Aktie vomAbschluss der Emission Rückenwind bekommen. Schließlich ist nichtausgeschlossen, dass die Analyseabteilungen der zahlreichen an derEmission beteiligten Banken auf Basis der gestärktenEigenkapitalposition ihr Votum überdenken.