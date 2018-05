Deutsche Bank: Der Italien-Schock

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank ist stark mit sich selbst beschäftigt, die Aktieleidet darunter. Wenn dann auch noch ein externer Schock droht, wird esbesonders ungemütlich. Die Underperformance der Deutschen Bank in denletzten Jahren ist insbesondere auch ein Resultat derMarktanteilsverluste im Investmentbanking. Verschiedene Chefs habendagegen kein Mittel gefunden, mit dem neuen CEO Christian Sewing wirdnun der geordnete Rückzug eingeleitet.Vor allem am US-Geschäft wird die Axt angelegt, diverse Aktivitätenwerden eingestellt. Der Wandel führt auch zu personellen Konsequenzen,zwei Top-Manager aus dem Segment haben sich schon jetzt verabschiedet.Wie schnell die Fokussierung zu positiven Effekten führt (und obüberhaupt), steht aber noch in den Sternen. Eine neue Krise auf demHeimatmarkt käme da zur Unzeit, doch genau das zeichnet sichmöglicherweise ab.Die führenden Parteien in Italien wollen vom Konsolidierungskursabweichen und gehen auf Konfrontation mit der EU-Kommission. Dass derStaatspräsident die Regierungsbildung von Lega und der5-Sterne-Bewergung noch einmal verhindert hat, dürfte sich nur alsAtempause erweisen. Angesichts der Parlamentsmehrheiten werden einerunabhängigen Technokratenregierung kaum Chancen eingeräumt. Das spiegeltsich in den Zinsen für italienische Staatsanleihen bereits deutlichwider: die Rendite der 10-jährigen hat sich im Verlauf des Mais fastverdoppelt, auf ein Zwischenhoch von 3,4 Prozent gestern im Tagesverlauf.Die daraus resultierende Angst vor einem Wiederaufflammen der Eurokriseist an Bankaktien deutlich ablesbar. Der EuroStoxx Banks Index hat inden letzten zwölf Monaten ein Top ausgebildet und ist nun mit vielSchwung nach unten ausgebrochen. Die Deutsche Bank als einen der aktuellschwächsten Vertreter beutelt es mal wieder besonders, die Aktie notiertschon wieder fast auf dem Mehrjahrestiefstand aus dem Herbst 2016. Werden jüngsten deutlichen Kursrückgang für eine Longspekulation nutzenwill, setzt darauf, dass der gefährliche Zinsanstieg den populistischenParteien in Italien die Lust am Zündeln verdirbt.