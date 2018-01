Deutsche Bank: Ist das der richtige Einstiegspunkt mit einem starken Hebel?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Am 07.01. hatten wir im Express-Service einen Beitrag über die Deutsche Bank veröffentlicht. Der Titel des Artikels lautete: „Deutsche Bank: Wann kommt die Gegenwehr mit starker Trading-Chance?“ Nach einer Meldung über die Belastungen durch die Steuerreform in den USA, dass die Verluste aus der Finanzkrise nicht mehr in der bisherigen Höhe steuerlich zur Geltung gebracht werden können, brach die Aktie ein und markierte am 09.01. ein Tief bei 15,04 Euro.



Wenn man positiv denkt und auf die Charttechnik vertraut, könnte man davon ausgehen, dass die charttechnische Unterstützung bei 14,98 Euro gehalten hat und es jetzt wieder in Richtung Norden gehen kann. Trotz des negativen Börsenumfelds am Mittwoch konnte sich die Aktie mit einem ordentlichen Plus behaupten, was wir als gutes Zeichen werten. Die Chartindikatoren sind wieder in den positiven Bereich gerückt, was jetzt noch fehlt, sind höhere Umsätze, die den Kurs nach oben treiben. Mutige Trader, die unseren Artikel vom 07.01. gelesen haben, sind sicher heute schon eingestiegen, aber wer jetzt gut aufpasst, könnte noch einen passenden Einstiegskurs finden und mit einem starken Hebel zuschlagen. Wenn Sie unsere Meinung dazu wissen sollen, müssen Sie nur den RuMaS Express-Service abonnieren.