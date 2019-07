Deutsche Bank: Ist das nun der Befreiungsschlag?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanztrends Video zu Deutsche Bank



mehr >

Über das Wochenende wurde es konkret. Die Deutsche Bank möchte sicheiner Radikalkur unterziehen. Am Ende will die immer noch größtePrivatbank Deutschlands ein Zurück zu den bisherigen Wurzeln schaffen.Ob das tatsächlich gelingen kann, wird von Analysten und Investorenvorerst noch angezweifelt.Es ist ein Rundumschlag, was zum Wochenbeginn aus Frankfurt zu hörenwar. Die Deutsche Bank will sich aus dem internationalen Aktienhandelzurückziehen. Außerdem sollen rund ein Fünftel der Vermögenswerte zurAbwicklung und zum Verkauf in eine neue „Bad Bank“ verschoben werden.Damit verbunden ist die Streichung von 18.000 Stellen. Am Ende dieserRosskur möchte sich die Deutsche Bank auf das frühere Kerngeschäftfokussieren, also Bankdienstleistungen für große Firmen und dendeutschen Sparer.Ob man mit dieser Rolle rückwärts allerdings die notorisch schwacheProfitabilität verbessern kann, bleibt abzuwarten. Denn gerade imPrivatkundengeschäft ist hierzulande nichts mehr zu verdienen. Immerhinkönnte das Kreditinstitut mit dem Geld der Sparer womöglich daslukrativere Geschäft mit Unternehmenskrediten wieder ankurbeln. Schautman auf den bisherigen Plan, scheint es so, als wenn man sich auch nichtgänzlich aus dem Investmentbanking zurückziehen wird, sondern punktuelldabei bleibt, unter anderem in der Finanzierung von Private-Equity-Deals.Das Ganze soll bis 2022 rund 7,4 Milliarden Euro kosten. Allein 3Milliarden Euro wurden laut vorläufigen Zahlen schon im zurückliegendenzweiten Quartal verbucht. Entsprechend wies die Bank hier vor Steuernschon einen Quartalsverlust von 500 Millionen Euro aus. Das alles sorgtezum Wochenbeginn für kräftige Kursverluste in der Aktie. Diese sacktewieder einmal unter die 7-Euro-Marke. Damit wurde die jüngste Rallyvorerst beendet und es bleibt Vorsicht angesagt.