Deutsche Bank – die Hoffnung stirbt zuletzt

Kabarettist Nico Semsrott, sehr zu empfehlen, hat in seinem Programm ein Plakat mit der Aufschrift “Die Hoffnung stirbt zuletzt – aber sie stirbt”. Passt dies auch zur Deutschen Bank? Nun ja, wenn man in Frankfurt mit Deutsch-Bankern redet, so fällt in letzter Zeit neben Missfallen zum eigenen Vorstandskontrolleur vor allem die Befürchtung, dass man “in ein paar Jahren ohnehin mit der Commerzbank fusioniert wird”. Für alteingesessne Blaue wäre dies sicher ein sehr peinlicher Vorgang, der noch mehr am Ego kratzen würde. Wir kratzen an den Perspektiven der Bank und empfehlen Bonus, Discounterund die Aktienanleihe PP8GRJ primär deshalb, weil die Aktie totgeprügelt ist. Bleibt eine weitere Kapitalerhöhung aus, sollte ein Comeback bis wenigstens 15 Euro in einem freundlichen Markt 2018 drin sein. Es wäre eine Wette auf den neuen Boss und die Strategie. Im Favoritendepot mit dem Knock-out-Bullsind wir eine kleine Wette eingegangen.

Bei den Analysten fällt auf, dass wirklich alle Ausländer draufhauen, von Barclays bis Goldman. Auch Citi ist pessimistisch. Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,60 auf 8,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Sell” belassen. Analyst Andrew Coombs senkte seine Gewinnschätzung für 2018 nach schwachen Ergebnissen des ersten Quartals um 53 Prozent. Die Prognosen für 2019 und 2020 kürzte der Experte in einer vorliegenden Studie um bis zu 27 Prozent. Er verwies insbesondere auf schwache Erträge im Investmentbanking.

Man muss bei den Blauen also mutig sein. Manchmal hilft es, manchmal endet es böse. Zu sehen bei den Blauen vom HSV. Auch wenn diese rote Hosen anhaben gewöhnlich.