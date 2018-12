Deutsche Bank: Hilft der Staat?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank kommt nicht aus den Negativ-Schlagzeilen heraus. KeinWunder, dass Management und Politik erneut nach einem großenBefreiungsschlag suchen. Dabei werden alte Rezepte wieder aufgewärmt.Dass die Deutsche Bank hinsichtlich ihrer Profitabilität undWachstumskennzahlen längst von europäischen und vor allem amerikanischenInstituten abgehängt wurde, ist nichts Neues.Die Bank hat entsprechend umfangreiche Pläne in diesem Jahr vorgestellt,mit denen man letztlich nicht nur Kosten senken, sondern zu einervernünftigen Rentabilität zurückkehren möchte. Allerdings braucht dasZeit. Und die scheint die Bank nicht mehr zu haben. Denn in schönerRegelmäßigkeit gibt es wieder negative Schlagzeilen. Jüngst war es eineRazzia in der Frankfurter Zentrale wegen der Verstrickungen der Bank indie Panama-Papers-Affäre. Davor stand die Deutsche Bank mit im Fokusbezüglich des Geldwäscheskandals der Danske Bank, für die manKorrespondenzbank war. Und das nächste Ungemach ist schon am Horizonterkennbar. Denn die genannten Vorfälle plus das Engagement in Russlandsorgen dafür, dass nun in den USA wieder Probleme drohen.So haben zwei demokratische Senatoren ihre republikanischen Kollegen imBankenkomitee des Senats aufgefordert, die Deutsche Bank gründlich zuuntersuchen. Dabei fällt auch das derzeitige Totschlagargument dernationalen Sicherheit, was solch eine Untersuchung für die Deutsche Bankgeradezu unkalkulierbar machen würde. In dieser Situation wird wiederdas Fusions-Thema hochgekocht. Vor einigen Monaten war schon einmaldurchdekliniert worden im Markt, welche Kombinationen es für dieDeutsche Bank geben könnte. Dabei war auch die Commerzbank mit angeführtworden. Kritiker solch einer Lösung verwiesen darauf, dass sich hierzwei massiv angeschlagene Institute verbinden würden, ohne wirklich einegemeinsame Strategie zu haben. Doch das scheint beispielsweise dieBundesregierung derzeit nicht zu interessieren.So haben die berühmten „gut informierten“ Kreise durchgestochen, dass esGespräche zum Thema Fusion zwischen Finanzminister Olaf Scholz und demDeutsche-Bank-Chef Christian Sewing gegeben haben soll. Dass dieBundesregierung immer wieder betont, Interesse an einer starkendeutschen Großbank zu haben, ist bekannt. Allerdings klafften bislangWorte und Taten ziemlich stark auseinander und das Banken-Bashingetlicher führender Politiker war eher an der Tagesordnung. Nun könnte esalso durchaus dazu kommen, dass unter Schirmherrschaft derBundesregierung möglicherweise früher als bislang gedacht über eineFusion zwischen Commerzbank und Deutscher Bank gesprochen wird.Allerdings bleiben die früheren Kritikpunkte weiter bestehen. Und daranwürde sich wohl auch nichts ändern, wenn von Seiten der Politik hierErleichterungen für die Umsetzung solch eines Zusammenschlussesgeschaffen würden.Unter dem Strich ist das viel zu wenig, um der Aktie der Deutschen Bankwieder echtes Leben einzuhauchen. Mit Bekanntwerden der Gespräche inBerlin konnte zwar die Aktie zeitweise wieder über 8 Euro steigen. Dochcharttechnisch gesehen ist das alles bislang nur ein kurzes Aufflackernim immer noch bestehenden Abwärtstrend und kaum ein belastbarer Impulsfür eine Trendumkehr. Deshalb wiederholen wir an dieser Stelle unsereEmpfehlung von Ende Oktober, bei der Deutschen Bank weiterhin nurabzuwarten und nicht einzusteigen.