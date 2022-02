Deutsche Bank: Hier spielt die Musik!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist in den letzten Handelswochen einer der Top-Performer am deutschen Aktienmarkt.

Notierte das Bankunternehmen am 24.01.22 im Tief noch bei 10,70 Euro, konnten in der Folge satte 36 Prozent auf aktuell 14,51 Euro zugelegt werden. Nachdem der Kurs das bisherige Jahreshoch bei 12,56 Euro überschreiten konnte, beschleunigte sich die Bewegung nochmal kräftig in den letzten Börsensitzungen. Beachten Sie dabei die rote steile Aufwärtstrendgerade im Chart unten, solange diese nicht unterschritten wird, ist der Trend vollkommen intakt.

Deutsche Bank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.