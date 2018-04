Deutsche Bank: Haben wir das Tief gesehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Abgesehen von einer Fehlüberweisung über 28 Milliarden Euro, bei der man davon ausgehen darf, dass es sich bei diesem Betrag auch für die Deutsche Bank nicht um „Peanuts“ gehandelt haben dürfte und die Medienberichte zufolge umgehend wieder „rückgängig gemacht worden sei“ wäre noch zu berichten, dass Kim Hammonds, die nach Kritik an ihrem Arbeitgeber in die Schlagzeilen geraten war, das Unternehmen verlässt.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Die Aktie hat sich aus dem Bereich von ca. 17 Euro bis auf ca. 10,80 Euro nach unten begeben und es sieht im Moment nach einer Bodenbildung aus. Am letzten Freitag schloss die Aktie bei ca. 11,57 Euro und damit knapp 10 Cent über dem Tagestief. Die Unterstützung im Bereich von 11,50 Euro hat auf Schlusskursbasis erneut gehalten und der Kursgewinn ausgehend vom Allzeittief bei ca. 10,80 Euro der bis in den Bereich von 12 Euro führte, dürfte abgearbeitet sein. Die Chartindikatoren deuten auf einen Ausbruch nach oben hin und der Trading-Bereich ist ziemlich eindeutig; insbesondere was die Absicherung angeht. Es gibt also auf dem aktuellen Kursniveau eine Trading-Chance mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis.

Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Strategie! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig wenn Sie das RuMaS Trader-Depot abonnieren. Unser Trader-Depot ist ein gemanagtes Aktien-Musterdepot, das ständig mit neuen, aussichtsreichen Trading-Ideen aufgefrischt wird.