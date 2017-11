Deutsche Bank: Gibt es eine Aufholjagd?

Dem Markt hinterher hinkte die Aktie der Deutschen Bank. Kann der Bankentitel alsbald zur Aufholjagd ansetzen? Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Aktie der Deutschen Bank vor.

"Trotz des schwachen Marktumfelds schaue ich optimistisch nach vorne. Das beruht großteils auf Fakten, die sich noch nicht in den Zahlen widerspiegeln. In meinen vielen Gesprächen mit unseren Kunden merke ich, wie groß der Wunsch ist, mit uns Geschäft zu machen", schrieb Vorstandschef John Cryan vor kurzem in einem offenen Brief an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bank. "Und wir waren selten zuvor in einem Quartal so erfolgreich darin, uns künftiges Geschäft zu sichern. Hier sind unsere Aussichten derzeit sehr gut. Außerdem würden wir erheblich von einem Anstieg der Zinsen in der Eurozone profitieren", so Cryan weiter. Das Analysehaus Independent Research sieht für die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen ein Kursziel von 19 Euro. Zwar habe das Handelsgeschäft abermals enttäuscht. Dafür habe die Bank Fortschritte auf der Kostenseite und bei der Bewältigung der Altlasten erzielt. Die Bank müsse jetzt aber in den kommenden Quartalen zeigen, dass sie Marktanteile zurückgewinnen kann, so die Analysten.

Seit September aufwärts

Die Aktie der Deutschen Bank bewegt sich seit Anfang September in einem kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei 13,90 Euro verläuft. Das aktuelle Monatstief wurde bei 13,82 Euro markiert. Mit einem Mini Future Long (WKN UW7VMK) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutschen Bank ausgehen, mit einem Hebel von 3,6 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 24 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unterhalb des aktuellen Monatstiefs im Basiswert bei 13,65 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,31 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel kann um 19 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 5,1 zu 1.

Deutsche Bank (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Aufwärtstrend: 13,90 Euro