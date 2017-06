Deutsche Bank: Gegenbewegung oder Trendwende!?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wie bereits gestern berichtet, konnte die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) die noch offene Kurslücke bei 15,62 Euro schließen. Nachdem die Notierung in der ersten Tageshälfte noch weiter bis auf 15,33 Euro abgab, zog der Kurs am Nachmittag deutlich an und ging bei 15,61 Euro aus dem Handel. Aus Sicht der Kerzentechnik konnte somit ein Doji ausgebildet werden, welches häufig eine Gegenbewegung oder sogar Trendwende signalisiert. Diese wurde heute mit Überschreiten des Vortageshochs bei 15,66 Euro bestätigt (siehe Chart). Die Aktie kann auch sofort weiter zulegen und steht aktuell zur Mittagsstunde bei 15,97 Euro. Trader, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, könnten Ihre Position knapp unter dem Vortagestief mit einem StopLoss absichern und diesen schrittweise nach oben anpassen um das Verlustrisiko zu minimieren.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.