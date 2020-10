Deutsche Bank - Für uns ein Kaufsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Deutsche Bank: DBK // ISIN: DE0005140008

Wir halten zwar nicht sehr viel von Banken, weil sie eigentlich keinen echten Mehrwert schaffen, aber die Deutsche Bank sieht charttechnisch ganz ordentlich aus. Diese hat sich genau an unsere Prognose gehalten was bedeutet das wir hier sehr am Puls des Marktes und seiner zukünftigen Bewegung sind.

Kurz zur Erläuterung wie wir bisher vorgegangen sind.

Wir haben es am 02.09.2020 in unserem Update für Abonnenten angekündigt, dass wir das Ende einer Zwischenkorrektur auf uns zukommen sehen (siehe bitte erstes Chart). Dort wurde ein in Türkis hinterlegter Zielbereich angelegt. Unsere Prognose war das der Kurs diesen anlaufen wird um danach aus diesem heraus impulsiv zu steigen und nach norden zu starten.

Entwickelt hat sich der Kurs seitdem exakt so, wie wir es uns vorgestellt haben.

Wir haben infolge dessen genau das getan was wir angekündigt haben und sind nun auf der Longseite engagiert.

FAZIT

Der Anstieg der Aktie aus dem Zielbereich erfolgte, wie von uns erwartet, mit einer soliden Dynamik, und wir trauen es der Aktie auch zu, dieses Momentum beizubehalten, um die Widerstände bei €8.397 und dann auch bei €9.175 im direkten Anlauf zu nehmen. Damit sollten auch die Notierungen von Deutschlands wichtigstem Geldhaus bald wieder zweistellig sein.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Das bedeutet, Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de