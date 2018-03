Deutsche Bank – Feuer im Haus

Praktisch keine Gegenwehr zeigt die Aktie der Deutschen Bank nach unten. Mit dem Inliner HX0ENV gehen sie voll ins Risiko – mit 100 Prozent Gewinnchance bei Barrieren von 10 und 17,50 Euro. Die obere Barriere vergessen sie erstmal, es geht nur um die untere. Wie schlecht die Deutsche Bank aussieht – das unterstreicht die Relative Stärke Liste. Doch auch da kann man bei den guten Titeln Inliner finden, die antizyklisch wirken – eben genau andersrum. Beispiel – der Inliner HX0PCZ. Die Barrieren liegen bei 215 und 145 Euro. Wir hatten bisher 2018 im Favoritendepot ein halbes Dutzend Volltreffer mit Inlinern – so möge es weitergehen.Deutsche Börse bleibt der Fels in der Brandung

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. RSL DIX SMA SOLAR TECHNOL.AG 54,6 -4,8 1,36 47,25 AIXTRON SE NA O.N. 17,49 -0,878 1,344 58,966 SARTORIUS AG VZO O.N. 118,4 -1,33 1,32 34,39 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 31,02 -2,33 1,316 50,243 SILTRONIC AG NA O.N. 157,8 -1,28 1,27 43,71 ROCKET INTERNET SE 25,3 -3,213 1,14 20,544 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 111,7 0,54 1,13 15,99 CANCOM SE O.N. 78,15 -1,39 1,11 19,98 K+S AG NA O.N. 23,53 -0,297 1,097 8,643 AIRBUS 94,8 -0,83 1,09 15,65

Name Kurs %Änd. RSL DIX DIALOG SEMICOND. LS-,10 23,49 -0,886 0,77 -29,606 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 11,65 -2,981 0,797 -21,058 AUMANN AG 55,4 -5,14 0,8 -17,04 SLM SOLUTIONS GRP AG 32 -2,883 0,81 -16,011 FREENET AG NA O.N. 24,24 -4,454 0,822 -16,776 CECONOMY ST 9,16 -2,095 0,826 -12,835 COMPUGROUP MED.SE O.N. 42,62 -2,561 0,835 -15,831 MERCK KGAA O.N. 76,16 -1,98 0,85 -17,64 DUERR AG O.N. 91,64 -3,76 0,86 -12,53 BAYER AG NA O.N. 93,03 -1,42 0,88 -13,99

