Deutsche Bank – Feingold vs Bridgewater

Ist die Deutsche Bank noch zu retten? Diese Frage erörtern wir heute in einem Gastbeitrag für die Welt –. Fest steht – blöder als diese Woche ein Banker in London kann man eine de facto Gewinnwarnung kaum verkünden. Dazu war das Timing für die Platzierung der DWS mau – kann passieren, passiert aber eben stets den Blauen. Zu guter Letzt raten wir aber jetzt beim Kurs von 11,05 Euro am Freitag antizyklisch zu einem Long-Trade! Wie bitte? Ja – die WKN JP2GXF ist im Favoritendepot und wir stellen uns damit genau und exakt gegen Bridgewater. Denn die Hedgefonds-Jungs wetten gegen die Bank. Im Bundesanzeiger sieht man, dass sie ihre Positionen noch einmal ausgebaut haben. Wir setzen darauf, dass bei 20 Milliarden Marktkapitalisierung eine technische Reaktion bei der Deutschen kommen wird.ist übrigens die WKN für alle, die auch bei der Commerzbank – wie wir auch – mit einer techn. Reaktion nach oben rechnen.

