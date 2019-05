Deutsche Bank: Es wird immer trauriger!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Neue Jahrestiefs bei Deutschlands größter Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)! Der Dax Konzern kennt in den letzten Tagen nur eine Richtung: Nach unten! Am Dienstag fiel der Kurs im Tief bis auf 7,01 Euro, ein neues Jahrestief. Dieses Tendenz setzt sich auch heute ungebremst fort! Zur Stunde notiert die Aktie erneut im roten Bereich bei aktuell nur noch 6,98 Euro. Als Unterstützung ist jetzt nur noch das Tief vom Dezember 2018 bei 6,68 Euro auszumachen. Die traurige Geschichte wird wohl noch kein Ende gefunden haben. Wir lassen hier auf jeden Fall die Finger weg!



Deutsche Bank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.