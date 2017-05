Deutsche Bank: Eine explosive Mischung

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In der jüngsten Marktkorrektur hat sich die Aktie der Deutschen Bankrelativ gut behauptet. Im laufenden Jahr bewegt sich der Wert per Saldonoch seitwärts, aber eine explosive Mischung könnte den Kurs nach obenherauskatapultieren. Auf der Hauptversammlung hat das Management derDeutschen Bank Zuversicht demonstriert, dass der hiesige Branchenprimusdie größten Belastungen der Verfehlungen aus der Vergangenheit nunhinter sich hat. Zwar laufen immer noch unzählige Verfahren, aber diedicksten Brocken sind schon abgefrühstückt oder zumindest in denRückstellungen adäquat berücksichtigt.Trotzdem ist der Glaube an eine bessere Zukunft zumindest bei denAnalysten noch nicht angekommen. Fast 80 Prozent der covernden Institutesehen die Aktie lediglich als Halte- oder sogar als Verkaufsempfehlung,das durchschnittliche Kursziel liegt mit rund 16,20 Euro unter deraktuellen Notiz. Exemplarisch sei die jüngste Empfehlung von HSBCangeführt, die der Deutschen Bank einen Kurs von 19 Euro zutraut,trotzdem aber nur zu einer Halteempfehlung kommt. Es fehlt dasVertrauen, dass sich der Rückenwind von den Märkten, insb. in den fürdie Deutsche Bank so wichtigen Kernbereichen Anleihen und Devisen,fortsetzt. Ein weit verbreitetes Misstrauen ist allerdings oftmals einegute Basis für einen deutlichen Kursanstieg. Und die Deutsche Bank hatdie Ausgangslage mit der großen Kapitalerhöhung und dem überraschendhohen Gewinn im ersten Quartal spürbar verbessert. Für einen weiterenSchub könnte nun die EZB sorgen, wenn im Juli tatsächlich einschrittweiser Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm verkündet wird, wasden Markt weiter stimulieren sollte. Auf dem gemessen am Buchwert immernoch relativ niedrigen Bewertungsniveau der Deutschen Bank scheint einedauerhafte Erholung im Kerngeschäft keineswegs eingepreist. Wenn derKursdeckel der letzten Monate bei etwa 17,80 Euro überwunden wird,könnte die Aktie ganz schnell über 20 Euro notieren.