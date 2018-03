Deutsche Bank, EON, Facebook – spannende Konstellation. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Wieder einmal sorgt US-Präsident Donald Trump für viel Bewegung an den Märkten. Nachdem seine Steuerreform zum Jahreswechsel die Kurse noch beflügelte, lösen seine Pläne in Sachen Strafzölle nun Panik aus. Zwar wollen die Amerikaner die Europäische Union vorerst von neuen Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte ausnehmen. Im Gegenzug sollen aber chinesische Produkte stärker mit Zöllen belegt werden. Trump plant sogar, im großen Stil Importe aller Art aus China einzuschränken. Die Maßnahmen sollen ein Volumen von 60 Mrd. Dollar haben, das amerikanische Handelsbilanzdefizit gegenüber China auf einen Schlag um 100 Mrd. Dollar reduziert werden. Innerhalb der nächsten zwei Monate werden weitere Details ausgearbeitet. China kündigte bereits Gegenmaßnahmen an.

Besonders die Aktienmärkte kamen kräftig unter Druck, erstmals seit sechs Wochen rutsche der Dow Jones wieder unter die Marke von 24.000 Punkten. Das Abwärtsvolumen erreichte an der breiten NYSE rund 90 Prozent, die US-Aktienmärkte zeigten somit einen Ausverkauf. Nach ähnlichen Extremwerten kam es an den Märkten in der Vergangenheit häufiger zumindest zu einer kurzen Gegenbewegung. Große Hoffnungen sollten Anleger aber angesichts der US-Zoll-Politik nicht haben.

