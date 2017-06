Deutsche Bank: Dunkle Wolken am Himmel

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Im Mai schickte sich die Aktie der Deutschen Bank kurzzeitig an, aus derseit dem letzten Dezember ausgebildeten Seitwärtsrange nach obenauszubrechen. Mit dem jüngsten Kursrutsch ist das Vorhaben vorerstgescheitert, die Nachrichten aus der Branche sind zu schlecht. Die Krisedes Bankensystems in Europa war in den letzten Monaten kein Topthemamehr, jetzt rückt sie aber wieder in den Vordergrund. Denn insbesondereim Süden des Kontinents sind die großen Probleme mit faulen Kreditenweiterhin ungelöst. In Spanien könnte immerhin die sechstgrößte Bank,die Banco Popular, abgewickelt werden, wenn sich kein Investor findet.In Italien stehen sogar zwei Institute, Banca Popolare di Vicenza undVeneto Banca, akut auf der Kippe. Der Sommer könnte für die europäischeBankenbranche daher turbulent werden. Gleichzeitig gibt es schlechteNachrichten vom globalen Handelsgeschäft. Die Aktivitäten sind imzweiten Quartal eher mau, darauf haben aktuell JP Morgan und die Bank ofAmerica hingewiesen. Die Deutsche Bank ist hier anfällig, denn dasInvestmentbanking zählt zu den wichtigsten Ertragssäulen. Die Aktie istdaher im Strudel der Nachrichten zuletzt deutlich abgerutscht. Wirwürden das noch nicht für Nachkäufe oder einen Neueinstieg nutzen. Jetztkann erst einmal ein nicht unwahrscheinlicher Test der unterenBegrenzung der Trading-Range bei 15 Euro abgewartet werden. Hält dieMarke, kann man danach prozyklisch aufspringen.