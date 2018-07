Deutsche Bank: Mit Discountern auf die Wende setzen

Wie ein Befreiungsschlag wirkte die Erfolgsmeldung der Deutschen Bank am Montag: Dank Fortschritten beim Stellenabbau und gesunkener Kosten konnte Deutschlands größte Bank mit einem Quartalsergebnis (Q2) von rund 400 Mio. Euro die Analystenschätzen im Schnitt um mehr als das Doppelte übertreffen. Der Aktienkurs sprang um bis zu 10 Prozent auf bis zu 10,50 Euro an, bevor die Aktie mit plus 7 Prozent bei 10,31 Euro schloss. Wer von einer Trendwende ausgeht, könnte mit Discount-Zertifikaten eine attraktive Seitwärtsrendite erzielen und sich vor Rücksetzern mit einem Sicherheitspuffer schützen.

5 Monate Restlaufzeit – neutrale Positionierung

Wer von einer Seitwärtsbewegung der Aktie bis Jahresende ausgeht, kann seine Erwartung mit einem Discount-Zertifikat mit Bewertungstag 21.12.2018 und einem Cap von 10 Euro umsetzen: Das Zertifikat mit der ISIN DE000HX26JT8 bietet mit dem Preis von 9,40 Euro einen Sicherheitspuffer von 8,7 Prozent und eine Maximalrendite von 13,6 Prozent p.a.

5 Monate Restlaufzeit – defensive Positionierung

Defensivere Anleger können mit dem Discount-Zertifikat DE000HX26JS0 von einem knapp 12-prozentigen Puffer profitieren: Sofern die Aktie am Bewertungstag (21.12.) auf oder über dem Cap von 9,50 Euro schließt, erzielen sie bei einem Kaufpreis von 9,08 Euro eine Rendite von 9,8 Prozent p.a.

11 Monate Restlaufzeit – defensive Positionierung

Wer die Wert auf ein festes Kuponeinkommen legt und einen etwas längeren Anlagehorizont hat, könnte auf eine Aktienanleihe setzen: Das Produkt mit der ISIN DE000HX1WM66 ist mit einem Basispreis von 9,50 Euro ebenso ausgestattet wie das obige Discount-Zertifikat, zahlt jedoch unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie bei Fälligkeit (28.06.2019) einen Kupon von 5,9 Prozent. Durch den Kauf unter pari (aktueller Kurs 97,25 Prozent) errechnet sich eine Maximalrendite von 9,12 Prozent p.a.

ZertfiiakteReport-Fazit: Wer kurz- bis mittelfristig auf ein Ende der Negativmeldungen bei Deutschland Bankenprimus setzen möchte, findet mit den Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen eine defensive Alternative zum Direktinvestment in die Aktie – wer sich optimistischer positionieren möchte, wählt entsprechend höhere Caps (oder Basispreise) mit mehr Renditepotenzial, aber geringerem Puffer.

Autor: Thorsten Welgen