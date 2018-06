Deutsche Bank-Discount-Puts mit 27% bearisher Seitwärtschance

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Obwohl die Deutsche Bank den Stresstest der US-Notenbank nicht bestanden hat, legte der Kurs der Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) am 29.6.18 um mehr als drei Prozent zu und konnte sich somit bereits wieder deutlich von dem am 27.6.18 verzeichneten Tiefststand von 8,75 Euro nach oben hin absetzen.

Falls es sich beim aktuellen Aufbäumen des Aktienkurses wieder nur um ein kurzfristiges Strohfeuer handelt, könnte nun auf dem aktuell leicht erhöhte Kursniveau für nach wie vor bearish eingestellte Anleger ein günstiger Einstiegszeitpunkt in Short-Hebelprodukte, wie beispielsweise Discount-Puts gekommen sein.

Discount-Put mit Floor bei 10 Euro

Der BNP-Discount-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 12 Euro, Floor bei 10 Euro Punkten, BV 1, Bewertungstag 21.9.18, ISIN: DE000PP5B1W6, wurde beim Aktienkurs von 9,33 Euro mit 1,73 – 1,75 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag auf oder unterhalb des Floors von 10 Euro gebildet wird, dann wird der Schein mit der Differenz zwischen Basispreis und Floor, im vorliegenden Fall mit (12-10) = 2 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieser Discount-Put in den nächsten 3 Monaten einen Ertrag von 14,29 Prozent (=85 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs nicht um 7,18 Prozent auf 10 Euro oder darüber hinaus ansteigt. Notiert die Deutsche Bank-Aktie am 21.9.18 oberhalb des Floors, so wird der dann aktuelle Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert, um den Rückzahlungsbetrag zu ermitteln. Bei 10,25 Euro wird der Schein mit dem aktuellen Kaufpreis von 1,75 Euro zurückbezahlt, oberhalb von 12 Euro erleiden Anleger den Totalverlust des Kapitaleinsatzes.

Discount-Put mit Cap bei 9,50 Euro

Mit einem Schein mit Tieferem Floor (=Cap) lässt sich das Gewinnpotenzial und auch das Verlustrisiko drastisch steigern. Der HVB-Discount-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 11,50 Euro, Cap bei 9,50 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.9.18, ISIN: DE000HX0FAF1, wurde beim Aktienkurs von 9,33 Euro mit 1,56 – 1,57 Euro taxiert.

Da auch dieser Discount-Put am Laufzeitende mit 2 Euro zurückbezahlt wird, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps bei 9,50 Euro liegt, ermöglicht er in den nächsten 3 Monaten bei einem Kursanstieg von bis zu 1,82 Prozent einen Gewinn in Höhe von 27 Prozent (=113 Prozent pro Jahr).

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek