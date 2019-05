Deutsche Bank-Discount-Put mit 28%-Seitwärtschance

Obwohl sich das Management der Deutsche Bank auf einem guten Weg sieht und die Bank zur Anhebung der Profitabilität zu weiteren drastischen Einschnitten bereit ist, stürzte der Kurs der Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) auf einen langjährigen Tiefststand im Bereich von 6,35 Euro ab.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Erholungspotenzial der Deutsche Bank-Aktie, die derzeit bei 6,41 Euro notiert, im nächsten Monat begrenzt sein sollte, die aber auch im Falle eines leichten Kursanstieges positive Rendite erzielen wollen, könnte die Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite abwerfen werden.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 6,50 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis 7,00 Euro, Cap bei 6,50 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.6.19, ISIN: DE000HX5N6K7, wurde beim Deutsche Bank-Aktienkurs von 6,41 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt. Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 6,50 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 0,50 Euro. Somit ermöglicht der Schein in weniger als einem Monat einen Ertrag von 28 Prozent(=311 Prozent pro Jahr).

Notiert die Deutsche Bank-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die Deutsche Bank-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 6,61 Euro, dann wird der Schein mit 0,39 Euro zurückbezahlt usw. Oberhalb von 7 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Cap bei 6,20 Euro

Für noch pessimistischere Anleger, könnte der BNP-Discount-Put mit Basispreis bei 7,20 Euro, Cap bei 6,20 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.6.19, ISIN: DE000PZ6W723, interessant sein. Beim Deutsche Bank-Kurs von 6,41 Euro wurde der Discount-Put mit 0,71 – 0,73 Euro quotiert.

Dieser Schein wird am Laufzeitende mit 1,00 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps notiert. Deshalb ermöglicht dieser Discount-Put eine Renditechance von 37 Prozent, wenn sich der Aktienkurs am 21.6.19 unterhalb von 6,20 Euro befindet. Bleibt der Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau, dann wird die Rückzahlung des Discount-Puts mit 0,79 Euro erfolgen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek