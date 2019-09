Deutsche Bank: Dieser Börsentipp war ein Kracher! Super-Knaller mit 180% Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Erst am 22. August konnten wir einen Super-Knaller mit einem Hebel-Zertifikat von + 140 Prozent Gewinn mit der Deutschen Bank ISIN: DE000514000 im Express-Service melden und das war der Titel des Beitrags: „Deutsche Bank: Super-Knaller! Bei steigendem DAX gehört die Aktie zu den Gewinnern!“ Schauen Sie einfach mal was wir an diesem Tag im RuMaS Express-Service unter anderem geschrieben hatten: „Die Aktie der Deutschen Bank könnte jetzt zu den Gewinnern gehören. Der starke Ausbruch nach oben in einem positiven Marktumfeld zeigt das Potenzial. Charttechnisch gesehen, ist der Dax vor der Unterstützung bei 11.200 Punkten abgedreht und hat sich bis in den Bereich um 11.800 Punkten bewegt.

Der Kursverlauf liegt wieder über der 200-Tage-Linie und diese Linie wurde am 19. August übersprungen. Jetzt wird es spannend, ob es der DAX auch über die wichtige Marke von 11.850 Punkten schafft. Das Szenario im DAX sehen wir für die Aktie der Deutschen Bank als sehr wichtig an. Nach den beiden letzten Handelstagen sieht es wieder sehr gut aus und wir können uns vorstellen, dass sich zusammen mit dem DAX auch die Aktie der Deutschen Bank erholt und in besonderer Weise davon profitiert. Natürlich kann die Bank mit guten Meldungen über die Geschäftsentwicklung und den Fortschritt beim Umbau auch selbst der Aktie noch einen Schub verleihen.“

Wie Sie am Kursverlauf sehen war unsere Prognose richtig. Den Abonnenten hatten wir am 22. August unter anderem folgenden Hinweis gegeben: „Wenn die Aktie jetzt den Widerstand bei 6,50 Euro knackt, ist der Weg zum RuMaS-Kursziel frei. Knapp oberhalb von 6,70 Euro verläuft die fallende 100-Tage-Linie und spätesten dort kann man sich überlegen, ob man Kasse machen möchte. Sie kennen ja unsere Meinung: Gewinne mitnehmen ist nie verkehrt, denn man kann ja immer wieder einsteigen.“ Diejenigen, die unserem Rat gefolgt sind, konnten mit dem Hebel-Zertifikat bis zu 180 Prozent Gewinn machen und wer die Aktie gekauft hatte, konnte einen Treffer von über 10 Prozent landen.

RuMaS Express-Service: Maximum Trading-Tipps!

Nach dem Trade ist vor dem Trade lautet unsere Devise. Wo wir den nächsten Einstiegspunkt für einen Trade mit einem starken Hebel sehen, erfahren Sie – wie immer – im RuMaS Express-Service. Für diejenigen, denen die Bewegungen im Aktienkurs zu langweilig sind, haben wir das Zertifikat der XXXXXX (WKN XXXXXX) herausgesucht. Der Hebel liegt jetzt bei XX,XX und der Knockout-Kurs bei XX,XX Euro.

Es könnte sein, dass wir bald wieder eine Trading-Idee für diese Aktie anbieten werden und wenn Sie davon profitieren wollen, müssen Sie jetzt den Express-Service oder die Trading-Tipps-Express-Service-Kombi abonnieren! Über Aktien und Hebel-Zertifikate sind Sie also bestens informiert, wenn Sie Trading-Tipps und Express-Service abonniert haben.