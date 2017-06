Deutsche Bank, Deutsche Telekom und ThyssenKrupp mit höchsten Kursverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Deutsche Aktienindex legt im Wochenverlauf 1,8 Prozent zu und notiert damit jenseits von 12.800 Punkten auf neuen Allzeithöchstständen. Das Kursplus beträgt in der vergangenen Woche 221 Punkte auf einen Indexstand von 12.823 Punkte.Zu Wochenbeginn verlief der Börsenhandel aufgrund von Feiertagen in London und New York eher impulslos. Am Tagesende bleibt ein Gewinn von 0,2 Prozent, den der DAX am Dienstag gleich wieder abgab. Börsianer warten auf einen Rücksetzer und handelten entsprechend vorsichtig. Nach einem volatilen Börsenhandel ging der DAX auch am Mittwoch mit einem Gewinn von nur 0,1 Prozent unverändert aus dem Handel. Gute Arbeitsmarktdaten aus den USA sorgten am Donnerstag für einen Tagesgewinn von 0,4 Prozent. Gute Konjunkturaussichten sorgten beim DAX für einen deutlichen Kursanstieg. Nach einem Tagesgewinn von 1,3 Prozent am Freitag erreicht der DAX neue Höchststände.Den höchsten Kursgewinn verzeichnen die Papiere von Bayer mit einem Wochen von 4,2 Prozent auf 121,60 Euro. Positive Analysteneinschätzungen lassen die Papiere von Lufthansa weiter stark zulegen. Die Aktie steigt um 4 Prozent auf 17,78 Euro. Spekulationen über einen Verkauf der Beteiligung von E.on an Uniper beflügeln die E.on-Aktie. Mit dem Aktienkurs von E.on geht es daraufhin um 3,9 Prozent auf 7,83 Euro nach oben.Ein möglicher Konjunkturrückgang belastet die Banken mit am stärksten. Aber auch die Nationalwahlen in Italien werfen ihre Schatten. Sollte es hier zu einem europafeindlichen Ergebnis kommen, dürfte dies die Finanzbranche ebenfalls negativ belasten. Aktien der Deutschen Bank leiden am stärksten unter diesen Szenarien. Nach Verlusten in der vergangenen Woche liegt die Deutsche Bank-Aktie erneut an der Spitze der Wochenverlierer. Die Aktie verliert 5,5 Prozent auf 15,59 Euro. Aktien der Deutschen Telekom verlieren 3 Prozent auf 17,38 Euro. Dies entspricht einem Kursrückgang von 53 Cent. Allerdings ist darunter ein Dividendenabschlag von 60 Cent enthalten. Aktionäre können zwischen einer Barausschüttung oder einer Aktiendividende wählen. ThyssenKrupp verlieren in einem positiven Aktienumfeld 2,2 Prozent auf 23,51 Euro.Mit dem Erreichen neuer Allzeithöchststände und der starken Dynamik am Freitag gibt es aus charttechnischer Sicht keine historischen Widerstände. Der Weg nach oben ist frei. Die Marke von 13.000 Punkten zum Greifen nahe. Eine starke Konjunkturentwicklung als Grund für die jüngste Performance dürfte für weitere Kursgewinne in den kommenden Tagen sorgen.