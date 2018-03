Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Daimler – Anleger in Tradinglaune

Laut dem comdirekt Brokerage Index befinden sich Anleger in Trading-Laune. Eine positive Quartalsberichtssaison sorgt für eine rege Handelsaktivität und die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank und Daimler waren die beliebtesten Einzelwerte. Neu in unsererder Turbo-Bear MF4PXE auf die Deutsche Bank. Wer sich auch in Tradinglaune befindet, handelt am billigsten beiund flatex

Bei DEGIRO können Anleger alle Zertifikate und Optionsscheine besonders günstig für 2,00 Euro plus 0,1 Prozent Gebühr handeln. Beispielsweise unseren Inliner HW8M44 auf Volkswagen oder den Capped Bonus PP41NH auf SMA Solar können Sie dort billig handeln.

Für aktive Anleger und Trader ist Flatex sehr interessant. Über den Emittenten Morgan Stanley lassen sich dort zahlreiche Zertifikate ab 500 Euro Volumen völlig kostenfrei handeln - mehr dazu hier…

Bei der Onlinebörse gettex der Börse München, können Sie aktuell 80.000 Zertifikate der Hypovereinsbank onemarkets ohne Maklercourtage und Börsengebühr handeln. Mehr Details zu der Aktion finden Sie hier.

Schauen wir uns den gesamten Kommentar zum comdirect Brokerage Index an:

Die Privatanleger handeln aktuell verstärkt: Befeuert durch die gute Quartalsberichtssaison steigt der aktuelle Brokerage Index um vier Punkte auf einen Stand von 104,5 Punkten. „Bereits seit zwei Monaten handeln die Privatanleger sehr aktiv. Ihr Optimismus ist hoch, so haben sie am 7. Februar stark zugekauft, als der DAX nach einer längeren Abwärtsbewegung um knapp 200 Punkte zugelegt hat“, sagt Andreas Lipkow, Finanzexperte bei comdirect. „Zudem haben die Handelsaktivitäten auch bei spekulativen Anlageklassen wie Optionsscheinen und Zertifikaten zugenommen.“

Bei den Aktien ging die Handelsaktivität zwar leicht zurück, insgesamt kauften die Anleger diese aber weiterhin stärker zu, als sie abzustoßen. Der Brokerage Index liegt für diese Anlageklasse bei aktuell 103,7 (Vormonat: 107,8). Unter den beliebtesten Kauf-Titeln fanden sich die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank, Daimler, Amazon und Allianz. Auf der Top-Verkaufsliste standen hingegen Amazon, Daimler, Allianz, Apple und die Deutsche Bank. Insgesamt wurden Daimler, Amazon und die Titel der Deutschen Bank jedoch stärker zugekauft als verkauft, bei Daimler waren es sogar fast doppelt so viele Käufe. „Initiiert wurden diese Handelsaktivitäten durch die Veröffentlichung der Quartalszahlen“, sagt Lipkow.

Besonders hoch war die Trading-Laune der Anleger bei Zertifikaten und Optionsscheinen. So ist der Brokerage Index für Zertifikate von 103,5 Punkten auf 110,1 Punkte angestiegen und markiert damit ein Allzeithoch. In der Anlageklasse der Optionsscheine gab es einen leichten Anstieg um 1,4 Punkten auf 105,4 Punkte. Am beliebtesten waren im Februar Call-Optionsscheine. „Unter den Top 5 fanden sich ausschließlich Calls, die auf steigende Kurse beim DAX setzten. Auch hier zeigt sich der Optimismus der Anleger“, erklärt Lipkow. „DAX-Indizes waren zudem ebenfalls bei ETFs extrem nachgefragt.“

Renten sanken hingegen in der Gunst der Anleger rapide. So ist der Brokerage Index für diese Anlageklasse von 75,6 Punkten auf 35,7 Punkte gefallen. Einen so niedrigen Stand wies er zuletzt im Dezember 2012 auf.



Februar 2018 Januar 2018 Index gesamt 104,5 100,5 Aktien 103,7 107,8 Fonds (ohne Sparpläne) 109,5 103,5 Zertifikate 110,1 103,5 Renten 35,7 75,6 Optionsscheine 105,4 104,0

Der comdirect Brokerage Index im Detail

Quelle: comdirect, eigene Recherche