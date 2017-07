Deutsche Bank – Daumen runter

Negative Einschätzungen von Analysten sind selten, vor allem dann, wenn der DAX klettert und man sich an den Trend dranhängt. Am Dienstag haute Goldman positive Analysen auf Allianz oder Zalando raus, die Deutsche Bank hob BASF und Bayer nach oben. Da fällt eine negative Sicht auf und sie leitet unseren Inliner des Tages ein – unser Favorit auf Deutsche Bank mit WKN HW28TS mit 60 Prozent Rendite bei Barrieren 11 und 19 Euro. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Bank auf “Underperform” mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Deutsche Bank sei sein am wenigsten präferierter Wert unter den europäischen Investmentbanken, schrieb Analyst Jon Peace in einer Branchenstudie. Die geringe Profitabilität im Kerngeschäft dürfte einem deutlichen Bewertungsanstieg entgegen stehen. Das Kursrisiko sei zwar begrenzt, doch hätten andere Werte mehr Luft nach oben.

Beachten Sie auch unseren Beitrag: Nur einer mag die Commerzbank…

Blicken wir auf die Charts von Chartanalysen-Online und Franz-Georg Wenner:

US-Aktien: 2400 – 2420er-Unterstützung bleibt Schlüsselmarke

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 06.07.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

