Deutsche Bank, Commerzbank und adidas an der DAX-Spitze

Nach der Woche mit dem höchsten Wochenverlust ging es beim DAX in der vergangenen Woche wieder nach oben. Der Deutsche Aktienindex stieg um 0,5 Prozent auf 12.389 Punkte. Damit notiert der DAX 64 Punkte über dem Schlusskurs der Vorwoche.Ganz unbeeindruckt von den Verlusten der Vorwoche zeigte sich der DAX am Montag. Der Start in das dritte Quartal ist mit einem Tagesgewinn von 1,2 Prozent geglückt. Gute Wirtschaftsdaten aus China und den USA beflügelten die Aktienmärkte. Wenig Bewegung gab es dagegen an den folgenden Tagen. Aber immerhin konnte der DAX die Gewinne vom Montag halten. Am Dienstag bröckelte der DAX um 0,3 Prozent und am Mittwoch ging es um 0,1 Prozent nach oben. Steigende Zinsen sorgten am Donnerstag für schwächere Aktienkurse. Beim DAX ging es zum Handelsende mit einem Tagesverlust von 0,6 Prozent in den Feierabend. Nach einem dünnen Geschäft und fehlenden nennenswerten Impulsen ging der DAX am Freitag 0,1 Prozent stärker ins Wochenende.Mit den steigenden Marktzinsen erhöhen sich die Ergebnisaussichten bei den Finanztiteln. Erste Finanzinvestoren entdecken bereits den Finanzsektor wieder als Anlagesegment. Nachdem in den Vorwochen vor allem die Papiere der Commerzbank in der Gunst der Käufer standen, drehte sich dies nun in Richtung Deutsche Bank. Der Stellenabbau bei der Commerzbank scheint sich schwieriger zu gestalten als zunächst geplant. Aktien der Deutschen Bank legten um 7,5 Prozent auf 16,68 Euro zu und Commerzbank gewannen 6,5 Prozent auf 11,11 Euro. Positive Nachrichten und neue Analystenziele gab es für adidas. Die Aktie des Sportartikelherstellers sprang darauf um 5 Prozent an. An der Börse wurden die Dividendenpapiere zuletzt mit 176,20 Euro gehandelt.Die schwächste Performance im DAX erzielten die Papiere der Mediengruppe ProSiebenSat.1. Der Werbemarkt trübt sich zunehmend ein und damit dürften die Geschäfte schlechter ausfallen. An der Börse gab der Aktienkurs um 6,6 Prozent auf 34,24 Euro nach. Die Aktie von ProSiebenSat.1 ist damit schwächster DAX-Titel. Merck gaben um 3,6 Prozent auf 102 Euro nach. Auch bei Bayer drücken die schwachen Geschäftsdaten aus der Vorwoche weiter auf den Kurs. An der Börse ging es um 2,9 Prozent auf 109,95 Euro nach unten.Mit dem Ende des ersten Halbjahres stehen in den nächsten Wochen die Veröffentlichungen der Unternehmensergebnisse auf der Tagesordnung. Für das erste Halbjahr werden bereits starke Zahlen erwartet. Mit Spannung ist daher der Ausblick auf das zweite Halbjahr gerichtet. Sollte es zu keinen Enttäuschungen für das abgelaufene Halbjahr kommen und die Ausblicke weiter positiv sein, wird es auch an den Aktienmärkten wieder deutlich nach oben gehen. Neue Allzeithöchststände wären in diesem Szenario in den nächsten Wochen möglich.