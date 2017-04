Deutsche Bank, Commerzbank – Kursexplosion nach Macron

Die Börsen schalten auf den “Risk-Off”-Modus. Der relativ deutliche Vorsprung Macrons im ersten Wahlgang lässt die Angst vor Le Pen drastisch schwinden. Umfragen zu Folge kann Macron auf 60 Prozent der Stimmen im zweiten Wahlgang hoffen. Wir hatten es vor der Börseneröffnung erwartet - der DAX ist in Folge dessen auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Besonders Banken sind am Montag europaweit gefragt. Die Deutsche Bank legt über 7 Prozent zu, Commerzbank über 8 und bei den Franzosen der BNP Paribas oder Societe Generale stehen fast zehn Prozent Gewinn auf der Tafel. Um 18.00 Uhr werden wir uns die Lage an den Aktien-und Devisenmärkte im Webinar genau ansehen. – Hier gehts zur Anmeldung. Unser Favorit war ein Turbo-Bull auf den französischen CAC40 – DL5XW8.

Die “Angst” vor den Populisten wird auch an den Devisen- und Anleihemärkten ausgepreist. Die Rendite für 10-Jährige französische Staatsanleihen fällt um 11 Prozent auf 0,770. Der Euro klettert zum US-Dollar auf 1,0850.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die vier Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 24.04.2017:

STEIGEND Fallend WKN DL9UPJ HU719E Basispreis 10.725 12.875 Knock-out-Level 10.725 12.875 Laufzeit 27.04.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DL74JR CX9LE5 Basispreis 2070 2475 Knock-out-Level 2070 2475 Laufzeit 31.03.2017 23.03.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CX571J CX6FB5 Basispreis 1160 1490 Knock-out-Level 1160 1490 Laufzeit 17.03.2017 17.03.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DL5CF0 HU6E86 Basispreis 0,96 1,195 Knock-out-Level 0,96 1,195 Laufzeit 31.03.2017 31.03.2017

Trading-Ideen EUR/USD

