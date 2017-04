Deutsche Bank: Chance von 234 Prozent p.a [...]

Mittels einer Kapitalerhöhung konnte die Deutsche Bank ihre Eigenkapital-Ausstattung um etwa 8 Mrd. Euro stärken. "Eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg unserer Strategie und für neues Wachstum ist eine starke Kapitalausstattung", so Vorstandschef John Cryan. Eine Kapitalerhöhung um 8 Mrd. Euro ist beileibe kein Pappenstil, durch die Ausgabe neuer Aktien wurde die am Markt befindliche Aktienanzahl deutlich erhöht. Was den Gewinn je Aktie stark verwässert und letzten Endes einen deutlichen Kurs-Rücksetzer verursachte. Die Aktie der Deutschen Bank könnte nun aber charttechnischen Halt finden. Denn das aktuelle Jahrestief dient bei 15,11 Euro als erste Unterstützungsmarke. Die 200-Tage-Linie könnte ebenfalls unterstützend wirken. Der vielbeachtete gleitende Durchschnitt verläuft gegenwärtig bei 14,93 Euro. Das Kurstief von vergangenem Dezember bietet bei 14,42 Euro eine weitere wichtige Unterstützungsmarke.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):

Strategie

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN SC14DS) können risikofreudige Anleger in rund 10 Wochen eine maximale Rendite von 31 Prozent oder 234 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die Aktie der Deutschen Bank bis einschließlich zum 16.06.2017 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 13,00 Euro bewegt. Bis zur KO-Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 15 Prozent. Sollte die Aktie nachhaltig unter die im Chart dargestellte Unterstützung bei 14,42 Euro und somit auch unter die Marke von 14 Euro fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.