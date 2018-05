Deutsche Bank: C-Quadrat-Gründer bleibt Aufseher - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Anlässlich der Deutsche-Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Hauptversammlung letzte Woche wurde Alexander Schütz, Gründer und Vorstandsmitglied des österreichischen Asset Managers C-Quadrat, für weitere fünf Jahre in den Aufsichtsrat von Deutschlands führender Bank gewählt, so die Experten von "FONDS professionell".



Schütz sei 2017 zunächst nur auf ein Jahr in das Gremium gewählt worden, nun folge mit überwiegender Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine längere Bestellung.



Schütz sei Abgesandter der chinesischen HNA-Holding, Mehrheitseigentümerin der C-Quadrat, die über ein C-Quadrat-Vehikel rund 7,9 Prozent an der Deutschen Bank halte. Zu Beginn des Jahres hätten die hochverschuldeten Chinesen noch über 10 Prozent an der Deutschen Bank gehalten, hätten diesen Anteil mittlerweile aber reduziert. Trotz dieser Anteilsreduktion erhalte Schütz weitere Verantwortung:



Der C-Quadrat-Gründer sei auch in den Nominierungsausschuss der Deutschen Bank gewählt worden. Dieser sei zuständig für die Unterstützung des Aufsichtsrats bei der Ermittlung von Kandidaten für die Besetzung einer Stelle im Vorstand der Bank. Die Vertreter der Anteilseigner im Nominierungsausschuss würden die Vorschläge des Aufsichtsrats für die Wahl beziehungsweise die Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner vorbereiten. (News vom 28.05.2018)









Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.