Deutsche Bank: Die Bullen wahren ihre Chance, aber …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Auch in den vergangenen Tagen konnte sich die Deutsche Bank-Aktie über ihrem 50-Tagedurchschnitt halten. Der EMA50 bei 8,06 Euro war am Dienstag überwunden worden. Anschließend wurde der Anstieg bis auf ein Hoch bei 8,39 Euro fortgesetzt. Es veranlasste die Anleger zu leichten Gewinnmitnahmen.

Sie setzten sich auch heute zu Beginn des Handels fort. Allerdings zeigten sich recht bald wieder die Käufer. Sie wahren damit ihre Chance auf eine Fortsetzung des Anstiegs. Allerdings muss der Anstieg nicht nur schnell fortgesetzt werden, sondern er muss auch stark genug sein, um das Tief vom 10. Juli bei 8,40 Euro zu überwinden.

Kann dieses Ziel in den nächsten Tagen erreicht werden, besteht die Chance, bis an die 9,00-Euro-Marke vorzustoßen. An ihr ist die Deutsche Bank-Aktie im Juni und Juli dreimal gescheitert. Entsprechend stark sind die Widerstände, die zwischen 9,09 und 9,20 Euro zu erwarten sind.

Scheitern die Bullen jedoch daran, die Deutsche Bank-Aktie stärker von ihrem 50-Tagedurchschnitt bei 8,06 Euro abzusetzen, droht ein Rückfall auf diesen. Wird der EMA50 dabei durchbrochen, droht der Kurs bis auf die 50-Wochenlinie bei 7,49 Euro zurückzufallen. Wird auch sie aufgegeben, können die Bullen nur noch auf das Tief vom 30. Juli bei 7,30 Euro hoffen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.