Deutsche Bank: Bringt Sewing Schwung?

Christian Sewing ist neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. Er löst ab sofort John Cryan ab. Vor ihm liegt viel Arbeit. Geben ihm die Anleger zum Start großzügigen Kredit, könnte sich mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie der Deutschen Bank eine Trading-Chance von 108 Prozent ergeben.

Gelingt der Deutschen Bank mit Christian Sewing als neuem CEO die Wende? Am Sonntag übernahm der 47-Jährige, zuvor einer der beiden Stellvertreter John Cryans mit sofortiger Wirkung den Vorsitz. Misst man den Erfolg Cryans am Aktienkurs, so fiel dieser zwischen Juli 2015 bis April 2018 um mehr als 50 Prozent, was natürlich nicht nur auf ihn selbst zurückzuführen war, sollte er vor allem die Baustellen seiner Vorgänger schließen und den Konzern sanieren. Sewing soll Schwung bringen, und das könnte in der Aktie auf kurze Sicht zu einer Reaktion nach oben führen, wenn die Anleger dem neuen Chef zum Start einen großzügigen Kredit gewähren. Auf weitere Sicht muss aber auch Sewing Ergebnisse vorweisen, was seinem Vorgänger nicht gelungen war.

Anleger schauen genau hin

Auf eine generelle Trendwende bei der Deutschen-Bank-Aktie ist aber vorerst nicht zu hoffen, da neben allen internen Faktoren auch das niedrige Zinsumfeld im Euroraum das Kerngeschäft extern belastet. Als nächstes werden die Anleger ganz genau am 26. April hinschauen, wenn die größte deutsche Bank ihren Zwischenbericht zum ersten Quartal vorlegt. Am 24. Mai lädt die Deutsche Bank zur Hauptversammlung ein, sicherlich ein Termin, der auch alles andere als geräuschlos vergehen wird. Startet Sewing mit Schwung, sollte die Aktie das im Zuge der Personaldiskussion letzte Woche erreichte Jahrestief, der tiefste Stand seit November 2016, bei 10,82 Euro nicht unterschreiten. Hier sehen wir die erste und derzeit wichtigste Unterstützung.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12,37 // 13,11 // 13,26 // 13,64 Unterstützungen: 10,82 // 10,71 // 10,01 // 9,87

Wer von einer sich auf kurze Sicht durch den Vorstandswechsel nun erholenden Deutsche-Bank-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN HU5BGL) mit einem Hebel von 4,1 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 25,1 Prozent. Beachtet werden sollte beim Einstieg in eine spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs.

Dieser könnte bei 10,75 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich unter dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs bei 2,23 Euro. Bei einem Schlusskurs über 12 Euro könnte dieser auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel könnte sich um 15 Euro befinden. Für diese spekulative Idee ergibt sich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: HU5BGL

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,35 - 3,36 Euro

Emittent: HVB / UniCredit Basispreis: 8,8130 Euro

Basiswert: Deutsche Bank KO-Schwelle: 8,8130 Euro

akt. Kurs Basiswert: 11,75 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,00 Euro Hebel: 4,1

Kurschance: + 108 Prozent Quelle: HVB / UniCredit

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

