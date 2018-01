Deutsche Bank, Bitcoin, Steinhoff – Märkte in Bestform

Die Aktienmärkte sind zum Start 2018 in Bestform und das Jahr könnte erneut ein gutes Börsenjahr werden. Denn für die weiteren Verlauf ist die erste Woche wichtig und da geht der Daumen klar nach oben. Die US-Börsen ziehen voll mit und die 25.000 wird vom Präsidenten persönlich gefeiert. Dass dies etwas absurd ist, ist dagegen geschenkt.

Man stelle sich nur einmal vor wie Angela Merkel oder in einigen Jahren Annegret Kramp-Karrenbauer twittert, dass ein DAX 20.000 auf ihr Konto geht. Allein die Vorstellung zeigt, dass momentan vieles verrückt wird am Finanzmarkt. Doch weder Bitcoin, Kryptowährungen allgemein noch Immobilien oder Aktien sind auf ihrem Weg nach oben aufzuhalten.

Nur die Notenbanken können sie mit massiven Veränderungen bei den Zinsen stoppen.

Für den DAX bedeutet dies weiter freie Fahrt und womöglich eine Beschleunigung Richtung Rekordhoch, wenn kommende Woche die Händler aus dem Skiurlaub zurückkehren. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht stört kaum, wenngleich er den US-Dollar belastet und den Euro befeuert.

Allerdings ist die schwächere Zahl kaum überraschend, da es im Dezember eiskalt in den USA gewesen ist und es bei dieser Witterung am Bau schlecht arbeiten lässt. Die Zahlen im Februar oder März könnten dank Nachholeffekten dann besser ausfallen als gedacht. All das kennen wir aus den Vorjahren.

Alles in Allem türmt sich die Blase an den Finanzmärkten also weiter auf, schaut kaum noch jemand auf Bewertungen sondern spielen fast alle schlicht die Trends. Dieser Trend könnte den DAX recht bald auf 14.000 führen. Bedenken sind momentan am Markt nicht gern gesehen – die Ampel steht auf grün.

