Deutsche Bank: Die Bewertungsfalle

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Aktie der Deutschen Bank gelingt es nicht, sich von den zuletztmarkierten Zwischentiefständen richtig zu lösen. Bewertungstechnischsieht die Aktie attraktiv aus, aber das könnte sich erneut alsTrugschluss erweisen. Vor Steuern hat die Deutsche Bank im letzten Jahr1,2 Mrd. Euro verdient, was in Relation zum Vorjahr eine Verbesserung ummehr als 2 Mrd. Euro darstellte.Das erste positive EBT seit drei Jahren ist durchaus ein Zeichen dafür,dass sich die Lage des Finanzinstituts entspannt hat. Unter dem Strichist dennoch wieder ein Verlust angefallen, der sich auf -0,74 Mrd. Eurosummierte (gegenüber -1,36 Mrd. Euro im Vorjahr). Dieses Mal waren dieAuswirkungen der US-Steuerreform hauptverantwortlich. In 2018 will dasManagement nun aber auf jeden Fall wieder einen positivenJahresüberschuss erwirtschaften. Die Analysten erwarten aktuell imDurchschnitt rund 2,2 Mrd. Euro, woraus sich ein Konsens-KGV von knapp12 errechnet.Die Aktie wirkt damit wie ein Schnäppchen, aber das Problem ist, dassdies in den letzten Jahren zu Jahresanfang eigentlich immer der Fall war– und dann hat sich der Gewinn wegen Sonderfaktoren bis zum Jahresendewieder in Luft aufgelöst. Diese Bewertungsfalle hat in Summe dazugeführt, dass die Erholungsversuche der Aktie in den letzten zwei Jahrennicht nachhaltig ausgefallen sind. Die Deutsche Bank hat mittlerweileallerdings einige Baustellen geschlossen, und so bleibt die Hoffnung,dass 2018 besser läuft. Die Aktie würden jedenfalls ein großesKaufsignal generieren, wenn sie das Zwischenhoch aus dem Februar bei13,64 Euro knacken könnte.