Deutsche Bank, Barrick Gold – wie geht’s weiter?

Für Manuel Macron hagelt es am Tag eins nach dem ersten Wahlgang Empfehlungen des politischen Betriebs. Auch die Märkte reagierten entsprechend. Die Aktienmärkte sendeten ein überraschend deutliches Zeichen der Erleichterung. Die begründete Hoffnung auf ein positives Ende der Wahlen in Frankreich könnte das “hallo wach” für eine vorgezogene Sommerrally des Dax sein. Anleger greifen beispielsweise zum Discount-Calloder zum Optionsschein-Call

Deutsche Aktien sind historisch nicht günstig, doch die Zinsen noch immer bei null und vor allem die amerikanische Konkurrenz teurer bewertet. Diesen Abschlag könnten die Europäer nun aufholen und für Investoren in Deutschland könnte das bedeuten, dass ein “sell in may” diesmal mit kleiner Verzögerung beginnt. Denn häufig zieht ein neues Rekordhoch erst einmal weitere Rekorde an – Vorbild sind die US-Börsen seit November. Macron ist beileibe nicht Trump, doch nach dem Trump-Effekt könnte es jetzt den französischen Aktienfrühling mit der Macron-Rally geben. Die Ampel ist auf grün und die 13.000 im Dax weiterhin drin.

Wir haben uns in unserem Webinar am Montag ausführlich mit den Auswirkungen der Frankreich-Wahl auf Aktien wie die Deutsche Bank – hier - oder Barrick Gold – hier – beschäftigt.