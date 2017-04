Deutsche Bank, Barrick Gold, Aurelius – unsere Investmentideen

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

In der vergangenen Woche hat die Nachfrage nach Absicherungen am Terminmarkt deutlich zugenommen. Grundsätzlich bleibt die Stimmung nach der starken Entwicklung im ersten Quartal aber noch positiv. Investoren sehen gerade gegenüber den teuren US-Börsen bei den europäischen Titeln noch Nachholpotenzial. Rund ein Drittel der DAX-Aktien legte bisher prozentual zweistellig zu, alle Indexmitglieder behaupten ihre viel beachtete 200-Tage-Linie. Mit Daimler und BMW stehen lediglich zwei Werte seit Jahresbeginn um mehr als vier Prozent im Minus. Gerade die Schwäche bei den zyklischen Autowerten stellt aber auch ein kleines Warnsignal dar.

Neuer Crash in Sicht?

Zwar erfreuen sich die Autos der deutschen Anbieter weiter steigender Nachfrage. Im März blieben die Verkaufszahlen in den USA aber insgesamt hinter den Erwartungen zurück. In den vergangenen Jahren haben viele Autobauer verstärkt Kredite vergeben, vor allem an Kunden mit schlechter Bonität. Seit dem dritten Quartal 2010 legte das Volumen der Autokredite um rund 60 Prozent auf 1,1 Billionen Dollar zu. Bereits die zuletzt leicht steigenden Zinsen führten zu höheren Kreditausfällen. Für Daimler und BMW stellt der US-Markt eine wichtige Säule dar. Sollte sich die Situation weiter verschärfen, dürften auch die Aktien der beiden Premium-Hersteller noch stärker zurückfallen.

Wer sic heinen Überblick verschaffen will, dem legen wir die Aufzeichnung unserer Finanzmarktrunde ans Herz. Neben dem großen Bild der Märkte stehen diesmal Dollar und Yen im Fokus Hier gehts zur Aufzeichnung…

Sicherheit bleibt daher Trumpf: Silber und Platin kletterten seit dem Jahreswechsel um rund 17 Prozent, Gold steht acht Prozent höher und testeten zur Wochenmitte erneut das Jahreshoch sowie die 200-Tage-Linie bei rund 1260 Dollar. Zuletzt scheiterten mehrere Versuche, den viel beachteten Durchschnitt zu überwinden. Sollte der Ausbruch gelingen, wäre dies ein wichtiges Signal und könnte sich mittelfristig als Ausgangspunkt für einen Test der 1300er-Marke erweisen.

In dieser Woche sind wir mit folgendem Programm am Start:

Dienstag, 11.04., 18:30 Uhr : Allianz, Daimler, E.ON – Dividendenstars im Check – Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 11.04., 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 12.04., 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Unsere Investmentideen:

DAX Call-Optionsschein

XM84T5

XM84UL

DM2M5F

DAX-Inliner:

SC0EQK

SC0YHG

Capped-Bonus:

Deutsche Bank – CY2YX6

Aurelius – TD8SM5

Barrick Gold – CY14UR

Lufthansa – DM2FD4

EuroStoxx – PR4WTV

CAC40 – CY0D5U