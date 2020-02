Deutsche Bank: Bald wieder zweistellig?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank wurde am Mittwoch in Stuttgart nicht nur rege gehandelt, sondern nähert sich auch Schritt für Schritt der Marke von 10 Euro an. Bei einem Plus von 2,4 Prozent notierte die Deutsche Bank am Mittag bei rund 9,86 Euro – und damit auf dem höchsten Niveau seit zwei Jahren. Den Kursgewinnen von rund 50 Prozent in den vergangenen drei Monaten sei Dank. EUWAX

