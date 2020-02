Deutsche Bank: Aufpassen - jetzt wird es spannend! Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gehörte in 2020 zu den Highflyern am Aktienmarkt! Ausgehend von 7 Euro konnte das Wertpapier im Hoch knapp 50 Prozent bis auf 10,37 Euro zulegen, nicht so schlecht für einen DAX Wert!



Im Zuge der heftigen Marktturbulenzen der letzten Tage und Wochen kommt die Notierung aber jetzt deutlicher zurück und bewegt sich klar in Richtung der mittelfristigen Aufwärtstrendgeraden (rot im Chart), welche aktuell bei 8,23 Euro verläuft. Spätestens hier an dieser Unterstützung sollte der "kleine Ausverkauf" ein Ende finden und eine Stabilisierung erfolgen, da sich sonst die Gesamtsituation dramatisch verschärfen würde. Wir halten in diesem Bereich nach Umkehrsignalen Ausschau! Aktuell steht die Deutsche Bank bei 8,66 Euro.

Deutsche Bank Tageschart

