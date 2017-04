Deutsche Bank – Aprilscherz erregt Gemüter

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

8,3 Milliarden Sondergewinn – schön wäre es gewesen. Unser Aprilscherz vom Samstag, dass die Deutsche Bank einen riesigen Gewinn macht, ist natürlich ein Scherz gewesen. 1. April eben. Wir lösen ihn heute auf und hoffen im Team dazu, dass auch der Scherz von gestern vom Bundesligaspiel FCK-Braunschweig noch aufgelöst wird, ebenso wie das Spiel S04-BVB. Denn was der Schiri auf dem Betze am Sonntag pfiff, kann man nur mit Aprilscherz erklären. Sollte er dies ernst gemeint haben, wäre er wohl in einer betreuten Einrichtung für Kurzsichtige besser aufgehoben als auf einem Fußballplatz.Zurück zur Deutschen Bank – es war also ein Scherz, doch die Produktempfehlungen der letzten Tage waren kein Scherz. Sie zünden erneut und bleiben Sie bitte dabei. Im Gastdepot im Bereich Social Trading gilt dagegen – Ruhepause. Wir lassen den DAX erst einmal toben an der 12.400. Soll er ruhig, wir finden ihn überhitzt.