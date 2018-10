Deutsche Bank: Anschluss verpasst?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Beim größten deutschen Kreditinstitut übt man Zweckoptimismus. Am Endedes Jahres sollen wieder schwarze Zahlen unter dem Strich stehen. Dochder aktuell vorgelegte Quartalsbericht der Deutschen Bank zeigtdeutlich, wo es noch klemmt. Die am Mittwoch vorgelegte Bilanz zumdritten Quartal lieferte erneut einen Nachweis dafür, dass die DeutscheBank besonders den Anschluss an die amerikanische Konkurrenz verloren hat.Während diese zum Auftakt der Berichtssaison mit soliden Ergebnissenaufwarten konnte, zeigte Deutschlands größtes Geldhaus einenGewinnrückgang. So halbierte sich der Vorsteuergewinn auf rund 506Millionen Euro. Der Nettoertrag schrumpfte sogar um knapp zwei Drittelauf nur 229 Millionen Euro. Die gute Nachricht dabei: Damit schnitt dasKreditinstitut nicht ganz so schlecht ab, wie im Markt befürchtet wordenwar. Dennoch gab es keinen Grund zur Freude. Denn im operativen Geschäftliegt weiterhin vieles im Argen. Vor allem das Investmentbankinggeschäftzeigt sich weiterhin eher schwach aufgestellt. Insbesondere beim Handelmit Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie bei Transaktionen stehteine Ertragswende weiterhin aus.Was letztlich auch nicht wirklich verwundern kann. Denn ein großerBestandteil der neuen Unternehmensstrategie ist immer noch eindeutlicher Personalabbau. Das schmälert das Potenzial, verunsichert dieBelegschaft und drückt auf die Stimmung. Immerhin sorgt der Konzernumbaudafür, dass die Deutsche Bank auch nach Ansicht von Analysten auf derKapitalseite wieder deutlich solider dasteht. Allerdings ist das für dieBörsianer kaum ein Grund, um hier wieder zuzugreifen. Zumal angesichtsder aktuellen Marktverhältnisse davon auszugehen ist, dass die Großbankweiterhin Probleme haben wird, ihr operatives Geschäft sichtbar zubeleben. Da klingt es fast nach sich selbst Mut machen, dassVorstandschef Christian Sewing weiterhin in Aussicht stellt, am Ende desJahres schwarze Zahlen schreiben zu können.Dies wäre dann der erste Jahresgewinn nach drei Verlustjahren.Allerdings gibt es nicht wenige Marktteilnehmer, die dieses Ziel immernoch als sehr ambitioniert ansehen. Und das spiegelt sich auch imAktienkurs wider. Nachdem die Deutsche Bank noch im Juli kurzzeitigeinen Ausflug über 11 Euro machen konnte, war sie in den Folgemonatenwieder in Richtung 9 Euro gelaufen. Mit der Vorlage der Quartalsbilanzsackte die Aktie am Mittwoch unter diese Marke und lag damit erneut aufdem Niveau der 2016er Krise wie auch dem bisherigen Korrekturtief ausdem Juni dieses Jahres. Auf diesem Niveau sind nun verschiedeneSzenarien denkbar. Entweder wird dieser Boden bestätigt, was vielleichtsogar noch eine kleine Herbstrally anstoßen könnte. Aber genauso könntedas sich zunehmend eintrübende Börsenumfeld dafür sorgen, dass dieDeutsche-Bank-Aktie neue Tiefs markiert und damit den Abwärtstrendbestätigt. Anleger sollten sich auf jeden Fall derzeit mit einerPositionierung zurückhalten und die Chartsignale abwarten.