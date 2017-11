Deutsche Bank – Ankeraktionäre mit “optimierbarem” Ruf

Die Aktie der Deutschen Bank kommt nur mäßig in die Gänge, obgleich mit dem Investor Cerberus jüngst der nächste Höllenhund bei den Deutschen eingestiegen ist. Mittlerweile liegen wesentliche Teile der Bank in Händen von Qatar, den HNA-Chinesen und Blackrock. Zumindest in Sachen Qatar muss man von einem positiven Image wohl nicht sprechen, selbst die gekaufte Fußball-WM und nicht vorhandene Sklaven – Pardon, nicht sichtbare Sklaven – dürften über die Vorwürfe der Terrorfinanzierung kaum hinwegtäuschen. Aber gut, in Zeiten in denen Sigmar Gabriel weiter fröhlich Waffenlieferungen an den Terrorstützer Saudi-Arabien durchwinkt, stört sich auch niemand an einem wesentlichen Qatar-Anteil bei einer Deutschen Bank. Für den Aktienkurs ist ohnehin die Entwicklung der Zinslandschaft relevanter und da tut sich wenig. Im Investmentbanking greift die Bank dagegen in den USA an und wirbt wie man hört teure Mitarbeiter von anderen Instituten ab.

Man wirbt sie also ab, nachdem der Bullenmarkt bei Aktien seit März 2009, seit 8,5 Jahren also läuft. Stupid German Money heißt es ja landläufig, aber das muss ein Zufall sein, wenn man daran denkt. Also, wenn dieses Timing mal schlecht wäre und im Gegenteil ein Kontraindikator für den Markt und für Aktien, dann fressen wir einen Besen. Aber nur aus Schokolade.

In diesem Sinne ist unser Investment für heute ein Deutsche-Bank Inliner mit WKN HW72V8. Denn mehr als seitwärts sollte kaum drin sein im nächsten halben Jahr.

Für spekulative Anlagefreunde ist das Discount-Call-Papier mit WKN PR47QR geeignet.

Es liefert ähnlich wie der Inliner eine Seitwärtsrendite von rund 50 Prozent ab – Laufzeit März 18.