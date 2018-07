Deutsche Bank, Allianz, Thyssen - Bärendienst und Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Der Dax feiert 30. Geburtstag und Horst Seehofer hält ein recht vergiftetes Geschenk parat. Das Familienduell zwischen CSU und CDU nervt auch Anleger und verunsichert große Investoren. Denn nach einer unberechenbaren Regierung in Italien will man nicht die nächste Baustelle in Deutschland sehen. Gerade in Zeiten des Handelskonflikts mit den USA und der Gefahr einer Konjunkturflaute wollen Investoren Stabilität in Europa, das aufgrund des Euro ohnehin im Vergleich zu den US-Aktien mit einem Abschlag gehandelt wird. Seehofer und die schwarz-schwarze Zwangsfraktion erweisen Land und Finanzmarkt im Börsensprech einen wahren Bärendienst. Nachdem der DAX am Morgen auf 12.150 Punkte abtauchte, arbeitete er am Mittag an einem Comeback. Sollte es keine größeren Zwischenfälle aus Berlin geben, rechnen wir mit einer kurzfristigen Erholung.

Unsere Investmentideen:

