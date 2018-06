Weitere Suchergebnisse zu "Nucor":

Wien (aktiencheck.de) - Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) verlor gestern 4,24% im Handel, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Meldungen, wonach die Bank mit ihrem US-Geschäft weiter in die Bredouille gerate, hätten der Aktie zugesetzt. Laut Medienberichten solle die US-Tochter des deutschen Instituts für den US-Sicherungsfonds FDIC nun zu den "Problembanken" zählen. Die Aktie erreiche damit ein Einjahrestief.









Die US-Stahlproduzenten hätten bei Handelsbeginn deutlich zugelegt, dann aber uneinheitlich geschlossen. US Steel (ISIN: US9129091081, WKN: 529498) habe beispielsweise 1,71% zulegen können, AK Steel (ISIN: US0015471081, WKN: 890363) habe 1,31% verloren, Nucor (ISIN: US6703461052, WKN: 851918) habe mit einem Plus von 0,14% fast unverändert geschlossen.Die US-amerikanische Großhandelskette Costco Wholesale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351) habe gestern nachbörslich Quartalszahlen berichtet. Die Umsätze hätten um 10,2% auf USD 32,36 Mrd. zulegen können und damit über den Schätzungen des Marktes von USD 31,91 Mrd. gelegen. Sorgen um eine nachlassende Marge hätten aber nachbörslich zu schwächeren Kursen (-2,4%) geführt.Gut aufgenommen worden sei bei General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) ein Investment aus Japan. Ein Fonds investiere USD 2,25 Mrd. in die Sparte "Cruise" (Stichwort: Autonomes Fahren), die Aktie habe über 12% zugelegt. (0106.2018/ac/a/m)