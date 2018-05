Deutsche Bank-Aktie bleibt ein heißes Eisen! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Vorstandschef Christian Sewing greife durch. Der Frankfurter Finanzkonzern werde sein Aktiengeschäft verkleinern und damit die Bilanzsumme um ca. ein Zehntel reduzieren. Die Umbaukosten sollten das 2018er-Ergebnis massiv belasten, aber dazu führen, dass die Deutsche Bank ab 2021 wieder hohe Gewinne schreiben werde. Auf der heute stattfindenden Hauptversammlung werde Sewing noch einmal alle Beteiligten auf seinen Plan einschwören.

Gerüchte vom Vortag über den geplanten Stellenabbau hätten zumindest den Kursabsturz auf ein neues Zwischentief verhindert. Nichtsdestotrotz bleibe die Deutsche Bank-Aktie ein heißes Eisen. "Der Aktionär" habe bereits sein Kursziel auf 14,50 Euro gesenkt, der Stopp sei bei 10 Euro belassen worden, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:

XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,91 EUR +0,11% (24.05.2018, 10:51)

Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,876 EUR -0,85% (24.05.2018, 11:06)

NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,88 USD -0,69% (23.05.2018, 22:00)

ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008

WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000

Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK

NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB

Kurzprofil Deutsche Bank AG:

Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.05.2018/ac/a/d)