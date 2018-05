Deutsche Bank-Aktie: Zählbare Erfolge lassen auf sich warten - Finger weg! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.

Die Bedeutung der Deutschen Bank schrumpfe weiter: Im DAX habe die Marktkapitalisierung des einst so stolzen Bankhauses nur noch einen Anteil von 1,8% - Platz 22. Für Aktionäre bedeute die aktuelle Lage: Auf absehbare Zeit sei die Deutsche Bank-Aktie tabu! Das habe auch der chinesische Großaktionär HNA erkannt, der seine Beteiligung am Frankfurter Finanzkonzern schon im April auf 7,9% reduziert habe. Damals habe die Deutsche Bank-Aktie noch 11,60 Euro gekostet.

Erst wenn sich die Deutsche Bank erkennbar berappelt und zählbare Erfolge vorweisen könne, dürfte auch der Aktienkurs wieder in einen Aufwärtstrend schwenken. Denkbar sei für manche auch, dass ein Konkurrent die missliche Lage des Frankfurter Geldhauses nutze, um es zu einem günstigen Preis zu schlucken. Dabei müsste jedoch natürlich die Politik mitspielen..., so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2018)

