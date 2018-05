Deutsche Bank-Aktie: Vorstand gibt Umbauplan des Aktiengeschäfts bekannt - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Hannover (aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:

Michael Seufert, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 12,50 auf 11,50 Euro.

Der Frankfurter Finanzkonzern werde sich verstärkt auf seine Kernaktivitäten konzentrieren und dementsprechend Randbereiche abbauen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Großteil des nun bekannt gegebenen Stellenabbaus betreffe Bereiche des Investment Banking, wovon v.a. die Mitarbeiter in den USA und in London betroffen sein dürften und nur zu einem sehr geringen Teil die Belegschaft in Deutschland. Vor diesem Hintergrund würden die Personalmaßnahmen schnell durchgeführt werden können. Die Deutsche Bank hinke aber ihren Wettbewerbern mit dem Umbau des Geschäftsmodells um drei bis fünf Jahre hinterher. Während der deutsche Branchenprimus sich noch intensiv mit dem Eindampfen von Geschäftsbereichen beschäftige, besetze die Konkurrenz zunehmend die renditestarken Geschäftsfelder.

Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie und reduziert sein Kursziel von 12,50 auf 11,50 Euro. (Analyse vom 24.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Bank AG": Keine vorhanden.

