Deutsche Bank-Aktie – Sensation!

Um es vorweg zu nehmen: Gerüchte über eine Übernahme der Deutschen Bank gab es schon immer! Doch derzeit scheint die Wahrscheinlichkeit für eine Übernahme tatsächlich größer zu werden. So will die Schweizer Großbank UBS die Deutsche Bank übernehmen – so ein Bericht der Schweizer “Sonntagszeitung”! So soll der Verwaltungsratspräsident der UBS, kein geringerer als Axel Weber, die Deutsche Bank auf die Wunschliste von möglichen Übernahmezielen gesetzt haben.

Axel Weber ist in der Bankenwelt kein Unbekannter. Er war von 2004 bis 2011 Präsident der Deutschen Bundesbank. Nun scheint ihm die UBS zu klein zu werden. Doch das ist durchaus verständlich – denn auch die UBS muss mit den ganz großen der Branche – hier vor allem den US-Banken oder HSBC mithalten.

Dabei könnte nun die Deutsche Bank stärker in den Fokus der UBS geraten. Denn mit den jüngsten Vorwürfen der Geldwäsche als auch strukturellen Anpassung der Deutsche Bank AG in den zurückliegenden Wochen mit dem Ziel, nun auch das Filialnetz deutlich schrumpfen zu lassen, könnte die Deutsche Bank bei einem aktuell wieder gefallenen Aktienkurs zu einem fairen Preis übernommen werden. Ein echtes Schnäppchen hingegen scheint die Deutsche Bank hingegen nicht zu sein. Die Bank-Experten sehen den Kurs der Deutsche Bank am aktuellen Niveau als gerechtfertigt an! So sieht die DZ Bank den fairen Wert der Deutsche Bank-Aktie bei 7,50 Euro mit Anlageurteil “hold”. Dieses Ziel wurde Anfang dieser Woche von 8 auf 7,50 Euro gesenkt.

Langfristig sind die Titel der Deutsche Bank AG ein ziemliches Fiasko. Erholungen wurden in den vergangenen Monaten stets wieder verkauft. So auch zum Teil die starke Erholung seit dem März-Crash. Mit der jüngsten sehr langen schwarzen Tageskerze liegt nun der Deckel auf dem Kursverlauf. Erholungen treffen kurzfristig im oberen Drittel dieser Tageskerze auf einen Widerstandsbereich. Zumindest scheint aber eine Stabilisierung machbar, da der Wert am aktuell erreichten Niveau eine Unterstützungszone erreicht hat. Eine mittel- bis langfristige Bodenbildung liegt jedoch nicht vor!





