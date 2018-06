Deutsche Bank-Aktie: Schlechter geht immer - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.



Die schlechten Nachrichten beim deutschen Branchenprimus würden einfach nicht abreißen. Es sei schon erstaunlich, wie tief ein Unternehmen sinken könne. Es bleibe dabei: Auch wenn sich die Deutsche-Bank-Aktie demnächst wieder über etwas berappeln werde, bleibe sie defintiv kein Kauf. Noch tiefere Kurse als jetzt seien in einem halben Jahr wahrscheinlich, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.06.2018)



Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, dem Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie unter dem folgenden Link abrufen.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.





XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,464 EUR -0,73% (05.06.2018, 16:01)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,472 EUR -1,02% (05.06.2018, 16:16)NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,06 USD -1,34% (05.06.2018, 16:02)ISIN Deutsche Bank-Aktie:DE0005140008WKN Deutsche Bank-Aktie:514000Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:DBKNYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:DBDie Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.06.2018/ac/a/d)